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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK burs ve yurt başvuru tarihi...

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt ve burs başvuruları da merak konusu oldu. Yaşadığı şehirden başka şehirde eğitim alacak olanlar yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki KYK yurt ve burs başvuru tarihi belli oldu mu? KYK başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar....

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK burs ve yurt başvuru tarihi...

31.08.2021, 12:17 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021, 12:18

ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından milyonlarca öğrenci yurt ve burs başvuru tarihlerini de araştırmaya başladı. Peki KYK yurt ve burs başvuruları tarihleri belli oldu mu? KYK yurt başvurusu nereden, ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar....

KYK BURS VE YURT BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak. Üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yurt ve burs başvuru süreci başlayacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yurt başvuruları da alınmaya başlanacak. Yurt yerleştirmeleri okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanacak. Burs başvurularının ise Ekim ayında alınması planlanıyor.

Son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuç sorgulama...

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