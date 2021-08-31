  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Son dakika: Üniversite taban puanları açıklandı!

Son dakika: Üniversite taban puanları açıklandı!

Son dakika haberi....ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) göre öğrenci alan üniversite taban puanlarını açıkladı. Ayrıca ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "1. Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak." dedi.

Son dakika: Üniversite taban puanları açıklandı!

31.08.2021, 12:33

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) göre öğrenci alan üniversite taban puanlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021 yılı merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans taban puanları ile en büyük puanlara ulaşılabiliyor.

TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME YAPILACAK

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 1. Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. 1. Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1. Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.

Son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuç sorgulama...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Üniversite taban puanları açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.