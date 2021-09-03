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Haberler Yaşam Esra Erol bir ailenin gözyaşlarını daha dindirdi! Aylardır kayıp olan Gamze bulundu

Esra Erol bir ailenin gözyaşlarını daha dindirdi! Aylardır kayıp olan Gamze bulundu

Atv ekranlarında izleyicisi ile yeniden buluşan Esra Erol'da sezona hızlı başladı. Hafta içi her gün canlı yayınlarla ekrana gelen Esra Erol'da Haziran ayından beri kayıp olan 20 yaşındaki Gamze'yi ailesi ile kavuşturdu. İşte canlı yayında yaşananlar....

Esra Erol bir ailenin gözyaşlarını daha dindirdi! Aylardır kayıp olan Gamze bulundu

03.09.2021, 11:27

Ordu'da yaşayan Şehri ve Halil Aydoğdu çifti, kızlarını bulmak için 30 Ağustos'ta Esra Erol'a gelmişti. 23 Haziran'da Ordu Ünye'de ailesiyle yaşadığı evden terziye gidiyorum diyerek ayrılan Gamze(20) boşanma sürecindeydi. Eşinden ayrılmak istediğini söylemiş fakat babası eşiyle yeniden barışmasını istemişti. Şeker hastalığı olan, sürekli ilaç ve iğne kullanması gereken Gamze'nin psikolojik olarak desteğe ihtiyacı da olduğunu söyleyen annesi kızının hayatından endişe ettiğini gözyaşlarıyla anlattı.

KIZLARININ SESİNİ AYLAR SONRA ESRA EROL'DA DUYDULAR

Canlı yayın esnasında çok geçmeden müjdeli haber geldi. Gamze bulundu. Canlı yayına bağlanan Gamze önce Antalya'ya gittiğini şimdi ise İstanbul'da olduğunu söyledi. Oğuzhan isminde birine kaçtığım söyleniyor ama ona kaçmadım o benim arkadaşımdı, yanına gidip sadece borç almıştım. Ailemden şiddet gördüm, annem beni iple bağladı. Markete bile tek başıma göndermiyorlardı. Çok baskı uyguluyorlardı. Artık dayanamadım kaçtım. Anne ve babası ise bu iddiaları yalanladı.

Esra Erol'un arabuluculuk yapmasıyla ikna olan Gamze, stüdyoya ailesinin yanına geldi. Aylar sonra anne babasıyla hasret gideren Gamze, buraya gelmiş olsam da kararım değişmedi. Evime dönmek istemiyorum dedi. Anne babası ise Gamze'yi almadan asla stüdyodan gitmeyeceklerini söyleyerek kızlarının madde kullandığından şüphe ettiklerini, şeker hastası

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