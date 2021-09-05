Yarın yüz yüze eğitim başlıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, yüz yüze eğitim öncesi velileri uyararak "Çocuklara yüksek ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi bir şikayeti var mı diyerek sabah ve akşam sormak gerekiyor" dedi. Semptom takibinin de önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkan "Velilerin ve yaşı gelen çocukların aşılanmasını, ayrıca mutlaka semptom takibi yapılmasını öneriyorum. Bu konuda duyarlı olmalıyız" diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı öğretim üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özkan, yarın başlayacak 2021-2022 eğitim-öğretim yılı öncesi velilere, öğrencilere ve okul yönetimlerine uyarılarda bulundu.

ÖĞRENCİLERİMİZ DİKKAT ETMELİ



Prof. Dr. Özkan, dünyada tam kapanma kurallarının kaldırıldığını ve eğitimden geri kalınmaması için okulların açılacağını söyledi. Kendi oğlunun da okula başlayacağını belirten Özkan, "Kurallara uyma konusunda kaygılarımız olsa dahi eğitim öncelikli olarak okula gidilmesi gerekiyor. Ama neler yapacağız? Bu kısım çok önemli. Öncelikle öğrencilerimizin dikkat etmeleri gerekenleri söylemek istiyorum. Öğrencilerimiz, maskelerini kurallara uygun olarak takmaları, gün içinde nemlendikçe 2-3 kere değiştirebilmek için yanlarına maske almaları, maskelerini yemek yerken mümkünse açık havada çıkarmaları ya da mutlaka bulundukları mekanda cam ve kapıların açık olması gerekiyor. Öğrencilerin maskelerini çıkartmak zorunda kaldıkları zamanlarda da iki kol boyu mesafe bırakarak, maskesiz bulundukları süreci daha dikkatli atlatmalarını rica ediyorum." ifadelerni kullandı.

"OTURMA DÜZENİ ÇOK ÖNEMLİ"

Özkan, "Sınıflarda oturma düzeni çok önemli. Arka arkaya oturma düzenini öneriyoruz. Çünkü iki taraf maskeli olsa dahi karşı karşıya olmak riski arttırıyor. Mümkün oldukça karşı karşıya olmayan aktiviteler, uygulamalar yapılmalı, sınıflarda temiz havaya önem verilmeli. Kalem alma, silgi verme gibi uygulamaları hiç önermiyoruz; ama eğer yaptıysak elimizi kolonya ya da dezenfektan ile temizlemeliyiz" dedi.

'ÖĞRETMEN VE İDARİ YAPININ ROLLERİ ÇOK ÖNEMLİ'



Özkan, 15 yaş üstü gruba da aşının açıldığını hatırlatarak, "Tam aşılı olma sürecinde de daha dikkatli olmalıyız. Mesela bugün aşı olduk, Pazartesi günü okullar açıldı, daha aşının koruyuculuğu başlamamış oluyor. 'İkinci dozdan 14 gün sonra' diye tanımlıyoruz. Ama aşılarımız tam olsa bile kuralları asla elden bırakmamamız gerekiyor. Öğrencilerimiz bu konuda çok duyarlılar, onların bu kurallara daha sıkı uyacaklarına eminim. Okulda öğretmen, personel, idari yapı var, onların da görevi var. Onların da çok önemli rolleri var. Bu kurallara onlar dikkat ederek uyarsalar, öğrencilerin uygulaması çok daha kolay olacaktır. Eğer onlar uymazlarsa öğrenciler, büyüklerini örnek alarak onlar da uymayabilir. Bu süreçte eğer bunlara uymazsak okul içinde çocuklarımız hastalanabilir. Biliyorsunuz onlar daha az şikayet ile geçiriyor bu hastalığı, hasta olursalar eve getirebilirler. Evde aşısı tamamlanmamış ya da başka hastalığı olan kişi varsa onlara taşıyabilirler, bu tür riskler var. Bu yüzden bireysel korunmayı çok önemseyeceğiz" diye konuştu.

'VELİLER ÇOCUKLARINDA MUTLAKA SEMPTOM KONTROLÜ YAPSIN'



Özkan, kaygı yaşayan velilere de şu uyarılarda bulundu:

"Biliyoruz velilerimiz kaygılı ve endişeliler. Ama bu kaygı ve endişeyi bir kenarı koyarak yapmamız gerekenleri yapmalıyız. Birinci yapmamız gereken şu; çocuklarımızı ve kendimizi korumak için tam aşılı olmamız gerekiyor. Çocuklarımızı okula yollarken kolonyasını, maskesini her sabah kontrol etmeliyiz. Çocuk eve gelir gelmez, elini yüzünü sabunla yıkamasını söylemeliyiz. Çocuklara; yüksek ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi bir şikayeti var mı diyerek sabah ve akşam sormak gerekiyor. Çünkü şikayetlerin takibi bize çok önemli ip uçları verecektir; hasta olup olmadığını, başlangıç olup olmadığını yakalayabiliriz. Böyle şikayetleri varsa kesinlikle okula yollamamaları gerekiyor. Eğer okula giderse kurallara uymayan çocuk varsa hastalığı bulaştırabilir. Velilerin ve yaşı gelen çocukların aşılanmasını, ayrıca mutlaka semptom takibi yapılmasını öneriyorum. Bu konuda duyarlı olmalıyız."

'ÇOCUKLARINI OKULDAN ALIRKEN BELLİ BİR YERDE BULUŞMALILAR'



Özkan, öğrenciler aşılandıkça riskin azalacağına dikkat çekerek, "Ama asla diğer önlemleri bırakmayacağız. Serviste de özellikle servisi kullanan kişiler ve görevlilerin aşılarının tam olması, kurallara uyması önemli. Veliler çocuklarını okula bırakırken kapıdan bırakacaklar, içeriye giremeyecekler. Velilerin okula girebilmek için ısrar etmemesi gerekiyor. Akşam çocuklarını alırken de belli yerde buluşmayı tavsiye ediyorum. Velilerimizin aşılarını tam yapmaları, çocuklarımızın da sağlığını koruyacaktır. Özellikle şunu söylemek istiyorum; çocukluk çağında 13 hastalığa karşı çocuklarımızı aşılıyoruz, bu aşılama yüzde 98'lerde. Yüzde 2'lik kısım da hastalığı olan çocuklar olabilir. Bu kadar çocuklarımızı korumak odaklı ve önemseyen toplumuz, eminim bu süreçte koronavirüs aşılarını hem veliler hem de 15 yaş üstü çocuklarımız ve 12-15 yaş arası hastalığı olan çocuklarımız yaptıracaktır."

5 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda yarından itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül'de okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verildi.

Ülke genelinde tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi yarın itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Kovid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.

Yaklaşık 58 bin okula Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon lira ödenek gönderildi, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.

Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık takip edilecek. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risk durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DEVAMI İÇİN AŞI VE PCR TESTİ TARAMALARI

"Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Öte yandan okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak. Ayrıca okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.

DERS SAATLERİ AZALTILMAYACAK

Yüz yüze eğitimler, tıpkı Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak yapılacak. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, teneffüs saatlerinin farklı zamanlarda düzenlenmesi, sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeninin yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturulması sağlanacak. Bunun yanında, yüksek sesle yapılan egzersizler, açık alanda ve öğrenciler arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak sürdürülecek. Beslenme saatleri mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılarak ve Kovid-19 tedbirleri alınarak yürütülecek.

VELİLERE BİLGİLENDİRME FORMU VERİLECEK

Okulun başlangıcında velilere, olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verilecek.

Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğunca okul bahçesi de dahil okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek.

Zorunlu durumlarda ziyaretçilerin okul bahçesi girişi, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren girişleri sırasında maske takmaları sağlanacak. Ziyaretçilerin okul içine alınması gerektiğinde ise HES kodu kontrolü yapılacak.