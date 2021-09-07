Kuzucu’dan LGS öğrencilerine tavsiye

BAŞARILI eğitimci Sinan Kuzucu yeni öğretim yılında LGS'ye katılacak öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulundu. 29 yıllık eğitim birikimini yayınladığı kitaplarla Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilere aktaran Sinan Kuzucu, "Çocuklarımızın eğitim hayatlarının en önemli dönüm noktalarından biri hiç kuşkusuz ki LGS oluyor. Öğrencilerin bu sınavda alacakları iyi puan onlara başarılı ve nitelikli liselerin kapılarını aralıyor. Böylesine önemli bir dönemecin öğrencilerin olduğu kadar ailelerin de hayatındaki yeri büyük. LGS'ye hazırlık için en önemli kaynaklardan biri olan hazırlık kitaplarını doğru seçmek de dikkat edilecek noktalardan biri" dedi. Yayıncılıkta odağına öğrencileri ve eğitim hayatlarında edinecekleri başarıları koyan Sinan Kuzucu Yayınları'nın LGS'de daha çok soru tutturduğunu belirten Kuzucu, öğrencilere tavsiyelerini şöyle açıkladı: "LGS sadece bilgiyi ölçen bir sınav modeli değil aynı zamanda bilgiyi zamanla yarıştıran bir sınavdır. Bu sınavda okuduğunu anlayan, reflekslerini iyi kullanan, teknik kuralları uygulama becerisini gösteren öğrenciler başarılı olacaktır. Bu nedenle ders çalışma programının buna göre planlanması gerekmektedir. Biz de "Soru Bankalarımızı ve 1. Doz Denemelerimizi" MEB'in yayımladığı kazanımları titizlikle inceleyerek hazırladık. Bu yüzden öğrenciler Sinan Kuzucu Yayınları'nı çözmeden önce konuyu iyice anlamalı sonra soruları çözmeye geçmeliler."

DİĞER