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Haberler Yaşam Vision Art Platform'dan Tayfa 35 başlıklı yeni sergi!

Vision Art Platform'dan Tayfa 35 başlıklı yeni sergi!

Vision Art Platform, toplumun en kırılgan kesiminlerinden birini oluşturan sanatçılar için üretimin, paylaşmanın, yer değiştirmenin ve her anlamda beslenmenin bu derece zorlaştığı bir dönemde, fırtınanın tam kalbinde bir buluşma noktası olmak niyetiyle yola çıktı.

Vision Art Platform’dan Tayfa 35 başlıklı yeni sergi!

07.09.2021, 14:06

Düşüncenin ve pratiğin, ekonomik ve entellektüel dayanışma ilişkilerinde mayalanması için bir sığınak olmayı hedefledi. Sınırların, kimliklerin ve tanımların kaygısına düşmeden, öyküsünü yazmayı da tayfasına bıraktı.

8-19 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek Tayfa 35 başlıklı sergi Vision Art Platform'un yolculuğuna birlikte çıktığı 15 sanatçının lansmanı olma niteliği taşıyor. İstanbul Art Week kapsamında gerçekleşen sergi, izleyicileri Akaretler 35 numarada bir serüvenin başlangıcına tanık olmaya davet ediyor.

Sanatçılar: Mert Acar, Pınar Akkurt, Tanzer Arığ , Majid Baharan, Leyla Emadi, Serra Kuşkaya, Albena Martinova, Mehmet Öğüt, Işık Özçelik, Sevim Sancaktar, Çağrı Saray, Candaş Şişman, Nermin Ülker, Ufuk Yılmaz, Semih Zeki.

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