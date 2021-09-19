Ezgi’nin hayatını karartan ABD’li serbest bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde NATO'da görevli Sikorsky helikopter teknisyeni olan ABD'li Reginald Thevenin çarptığı 18 yaşındaki Ezgi Aydındağ'ın hayatını cehenneme çevirdi. Omurilik sinirleri kopan ve iki defa ağır ameliyat geçiren Ezgi yatağa bağımlı kalırken, yüzde yüz kusurlu bulunan ABD'li Thevenin hakkında yurtdışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı. Ezgi'nin ailesi ise kızlarının bu hale gelmesine sebep olan ABD'linin serbest kalmasına isyan etti.

AYAĞA KALKMAK İSTİYOR

Genç kızın yatalak kaldığı kaza sonrası tedavilerinde sıkıntılı günler geçiren aile Yeni Asır'a konuştu. Mağdur aile, "Maddi ve manevi yönden çöktük. Tedavi sürecinde arabamıza kadar elimizdeki avucumuzda ne varsa satmak zorunda kaldık. Ezgi şu an evde tedavi görüyor. İlaçlarını veriyoruz, serumlarını biz yapıyoruz. Kızımız 18 yaşında yatağa bağlı kaldı ama buna sebep olan kişi elini kolunu sallayarak geziyor. Bu adalet değil" diye konuştu. Kaza sonrası yatağa bağımlı kalan Ezgi ise, tekrar ayağa kalkmak ve hayatına eskisi gibi devam etmek istediğini söyleyerek, "Eski sağlıklı günlerime dönmek istiyorum. Okula, işe, arkadaşlarımın yanına yürüyerek, koşarak gitmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

İstanbul'da yaşayan Ezgi ile anne, baba ve ablası geçen yıl Ekim ayında Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşti. Hayatının baharındaki Ezgi Aydındağ, Bodrum'da bir otelde işe başladı. 1 Temmuz sabahı işe gitmek için evden çıkan Ezgi'ye, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada Reginald Thevenin isimli Amerikalı'nın kullandığı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada metrelerce savrulan genç kız şiddetli bir şekilde yere düştü.

9 SAAT SEDYEDE BEKLEDİ

Ezgi Aydındağ, kaza sonrası ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan genç kız daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan Aydındağ, ameliyatlarının ardından tedavisinin devamı için ambulans uçakla İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Trafik kazasında omurilik sinirleri kopan Ezgi Aydındağ, tedavi için nakledildiği özel hastanede yine bir sıkıntıyla karşılaştı. Hastane tarafından hasta kabul bölümünde kayıt yaptırdıktan sonra Ezgi'nin ailesinden ücret istendi. Aile, kızlarına çarpan kişiye ve avukatına saatlerce ulaşamadı ve hastane giriş masraflarının ödenmediği için Ezgi 9 saat sedyede bekletildi. Ezgi'nin ailesi nihayet kızlarına çarpan Amerikalıya ile avukatına ulaştı ve hastane ücreti olan 364 bin lira o an ödenerek Ezgi tedaviye alındı.

10 GÜNLÜK PARAYI ÖDEDİ

Tedavinin 10. gününde aile bir şok daha yaşadı. Genç kızın babası Hüseyin Aydındağ'a, hastaneden telefon geldi ve Ezgi'nin tedavisi için Amerikalı helikopter teknisyeninin sadece 10 günü kapsayan tedavi parasını verdiği bildirildi.

BORÇ ALDI, KREDİ ÇEKTİ

10'uncu günden sonraki tedavi ücretinin 214 bin lira olduğunu öğrenen aile, kızlarının tedavisinin devam etmesi için tekrar Amerikalıyı ulaşmaya çalıştı ama yine cevap alamadı. 214 bin lirayı ödeyecek durumu olmayan mağdur aile için bazı milletvekilleri, belediye başkanları ile tanıdıklar araya girdi ve hastaneden indirim yapılması istendi. Görüşmeler neticesinde hastane masrafı 120 bin liraya indirildi. Baba Aydındağ, kızının tedavisinin devam etmesi için gerekli olan parayı çevresinden borç alarak ve bankadan kredi çekerek tamamladı. 2 ayda iki ağır ameliyat geçiren Ezgi yatalak kaldı.

OLAY, SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

YURT dışı yasağı devam eden ABD'li teknisyen Reginald Thevenin, aylardır Aydındağ ailesinin telefonlarına cevap vermemesi üzerine aile olayı sosyal medyaya taşıdı. Bunun üzerine Thevenin geçtiğimiz gün aileyi arayarak "Niye böyle yaptınız, bu bana zarar verir, ben gitmedim ki yardımcı olacaktım" dediği öğrenildi

HALUK LEVENT DEVREYE GİRDİ

TEDAVİSİ evde devam eden Ezgi'yi ziyarete gelen ünlü sanatçı ve AHBAP grubunun başkanı Haluk Levent'in aileye ve Ezgi'ye destek olacağı öğrenildi. Baba Hüseyin Aydındağ, evlerine gelen Haluk Levent ve yardımlar için, "Kızımın kazasından dolayı bizi yalnız bırakmayan, her konuda desteğini esirgemeyen siz değerli dostlara ve bundan sonraki tedavi sürecinde bize el atacak olan halkın kötü gün dostu Haluk Levent'e çok teşekkür ederiz iyi ki varsınız" dedi.

'AMERİKALI BİZİ HİÇ ARAMADI'

KAZA sonrası sıkıntılı bir tedavi süreci geçiren Ezgi ve ailesi yaşananları Yeni Asır'a anlattı. Hastanedeki tedavilerinin ardından evde tedaviye devam eden Ezgi'nin anne ve babası çok zor şartlar altında kaldıklarını ve mağdur olduklarını belirtti. Kızlarına çarpan ABD'li Reginald Thevenin'in kendilerini hiç aramadığını söyleyen baba Hüseyin Aydındağ, "Tek isteğim kızımın sağlığına tekrar kavuşması. Maddi ve manevi çöktük. Amerikalı, hastaneye bir defa ödeme yaptı ve ortadan kayboldu. Geri kalan milyonlarca liralık hastane ve tedavi masrafları bizim omzumuza kaldı. Ben işçi emeklisiyim. Tedavi sürecinde arabamıza kadar elimizdeki avucumuzda ne varsa satmak zorunda kaldık" diye konuştu.

'PARADA PULDA GÖZÜM YOK'

EZGİ'NİN şu an evde tedavi gördüğünü söyleyen baba Hüseyin Aydındağ, "İlaçlarını veriyoruz, serumlarını biz yapıyoruz. Kızımız 18 yaşında yatağa bağlı kaldı ama buna sebep olan kişi elini kolunu sallayarak geziyor. Bu adalet değil. Yardım edenler var sağ olsunlar. Ama benim gözüm parada pulda değil. Sadece kızımın gerekli olan tedavisini karşılıyım ve evimi geçindireyim. Yeterki benim çocuğumun hayatı düzene girsin" diye konuştu.

FERDİ YAVUZ