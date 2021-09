Protein tozu tehlikesi

Gençlerin ve sporla uğraşanların protein tozu kullanımında aşırıya kaçılmaması gerektiğini açıklayan Prof. Dr. Göral, vücudun temel ihtiyaçlarından biri olan proteinin, çok önemli bir besin kaynağı olduğunu belirterek "Protein hücre gelişimini destekleyen, kan yapımında kullanılan, vücut direncini ve kas dokusunu güçlendiren temel bir besindir" dedi.

EK GIDA OLARAK ALINABİLİR

Et, yumurta, süt, yoğurt, peynir, fasulye, nohut, badem gibi gıdaların temel protein kaynakları olduğunu vurgulayan Göral, "Genel olarak, sporcuların ve bazen gençlerin, kas yapmak için protein tozlarını kullandıklarını görmekteyiz. Protein tozunun kullanılmasının, 'yararlı mı yoksa zararlı mı?' olduğu tartışılsa da dengeli ve ek gıda olarak alındığında, yararlı olduğu görüşü hakimdir. Çünkü sağlıklı ve dengeli beslenerek vücuda doğal yollarla protein alınmalı, eğer ağızdan beslenme ile protein alınımı yetersizse, protein tozu kullanılmalıdır" diye konuştu. BİLİNÇSİZCE KULLANILMAMALI

Prof. Dr. Göral, "Bazı gençlerde, özenti amaçlı ve gerekse sporcular arasında, kullanımı artan gıda takviyeleri ve vitaminler, bilinçsiz kullanıldığında, bazen ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Özellikle ağır spor yapan ve vücut geliştiren kişilerce bilinçsiz kullanılan protein tozu, yüksek dozda ve uzun süreli kullanıldığında, önemli sağlık problemine neden olabilir" diye uyardı.



DOĞAL GIDALARDAN FAYDALANMALISINIZ

PROTEİN tozunun hamilelikte önerilmediğine dikkati çeken Prof. Dr. Vedat Göral, "Protein tozu yerine tam gıdalardan protein alın. Fındık, tohumlar, az yağlı süt ürünleri (yoğurt, süt, peynir), baklagiller (fasulye, mercimek), balık, kümes hayvanları, yumurta ve yağsız et, doğal protein kaynağı için idealdir. Yüksek dozlar, bağırsak hareketlerinde artış, mide bulantısı, susuzluk, şişkinlik, kramplar, iştah azalması, yorgunluk (yorgunluk) ve baş ağrısı gibi bazı yan etkilere neden olabilir" şeklinde konuştu.



FAZLASI BÖBREKLERİ VE KALBİ YORUYOR

PROTEİN her ne kadar vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerinden biri olsa da kimyasal içeriklerle hazırlandığında, bazı olumsuzluklara neden olabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Göral, "Mesela kemiklerde erime, bağırsaklarda ishal ve diğer organlarda bazı olumsuzluklara yol açar. Profesyonel sporcuların alması gereken protein miktarı, normal bireylerin alması gerekenin yaklaşık iki mislidir. Ancak dengeli ve hekim kontrolünde alındıklarında, zararlı etkiler ortaya çıkmamaktadır" dedi.