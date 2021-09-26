2 kisiden tehditle para isteyen çete çökertildi

AFYONKARAHİSAR'DA silahla tehdit ederek 400 bin lira istedikleri kişilerin peşine kiralık katil takan, aralarında kadınların da olduğu 5 zanlı, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. A.K. ve B.K. isimli şahıslar silahla tehdit edildiklerini ve kendilerinden para talep edildiğini jandarmaya bildirerek şikayetçi oldular. Söz konusu kişilerin O.K. ve Z.K. isimli kişiler olduğunu tespit eden ekipler, A.G, F.Ş. ve D.A'nın da olaya karıştığını belirlediler. Jandarma ve polis ekiplerinin Erenler mahallesinde bir adrese düzenledikleri baskında zanlılar kıskıvrak yakalandı. Şahısların kaldıkları pansiyonda yapılan aramada 118 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke, para ve kapı tokmağı ile bazı silahlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2'si kadın 5 kişiden O.K, A.G. ve Z.K. tutuklandı.

MURAT ŞENBAKLAVACI