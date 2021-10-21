Esra Hankulu cinayetinde flaş gelişme! Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren ve gözaltına alınan arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da geceyi evde geçirdiğini söyledi. Bunun üzerine Ümitcan Uygun da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Furkan G. ile Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ADLİ TIP RAPORLARI DOSYADA

Soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kan örneklerinin incelenmesi sonucu hazırlanan raporda Hankulu ile evde bulunan Ümitcan Uygun, Furkan G. ile Dilan C.'nin kanında uyuşturucu madde tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda ise Esra Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara ve İstanbul Adli Tıp Kurumlarının raporlarının ardından soruşturmayı tamamladı. Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre 3 Ağustos'ta ihbar yapılan eve giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı. İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler, Hankulu'ya yönelik bir eylemlerinin olmadığını, ölümüne ilişkin ise bilgilerinin bulunmadığını ifade etti. Dosyanın delilleri arasında yer alan adli tıp raporunda Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanaması sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İddianamede, sanık Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'yu öldürdüğü, diğer 2 sanık ise suç delillerini kararttıklarına vurgu yapıldı. Ümitcan Uygun için 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan G. ve Dilan C. için ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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