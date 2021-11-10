Konya’da hasarlı evler mühürlendi

KONYA'DA geçtiğimiz gün AFAD verilerine göre 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Depremin şiddetinin en fazla hissedildiği Kızılören ve Sefaköy mahallerinde hayat normala dönerken, başta bu iki mahalle olmak üzere diğer mahallelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD'a bağlı uzman ekipler hasarlı evleri tek tek kontrol etti. Ekiplerin oturulamayacak durumda olduğuna karar verdiği, çoğunluğu tek katlı kerpiç evler zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR DA TEHLİKEDE

AFYON Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Konya Meram'da meydana gelen depremin ardından Afyonkarahisar'ın Sülün beldesinde de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandığını belirtti. Afyonkarahisar ile Konya arasında çok sayıda diri fayın yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Özkaymak, "Bölgemizde 6.8 büyüklüğüne kadar depremlerin meydana gelebileceği gerçeğini bilerek, depreme hazırlıklı olunması gerekmektedir" dedi.