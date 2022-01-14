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Haberler Yaşam Ersoy’a şemsiye tutan subay görüntülerine soruşturma

Ersoy’a şemsiye tutan subay görüntülerine soruşturma

14.1.2022

Ersoy’a şemsiye tutan subay görüntülerine soruşturma
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın, Anıtkabir ziyareti sırasında şanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Bülent Ersoy, önceki gün, Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görüldü. Bu sırada çekilen fotoğraflar ise sosyal medyada tepki çekmişti.