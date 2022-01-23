Eski emniyet müdürlerinden FETÖ’cü müdüre dava

İZMİR eski il emniyet müdür yardımcısı avukat Emrullah Aksakal, 40 yıl önce Ankara'da Polis Akademisi'nde öğrenciyken Zübeyir Kındıra'nın kitabı Fetullah'ın Jopları'nda yazdığı gibi işkence mağduru olduğu için o dönem sınıf arkadaşı olan Hamza Turhan Ayberk ile birlikte harekete geçti. O dönem sınıf komiseri olan ve FETÖ'ye itaat etmediği için şiddetli işkence gören Aksakal ve devre arkadaşı Ayberk, daha sonra büyük kentlerde il emniyet müdürlüğü yapan Eski Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ve FETÖ aleyhine suç duyurusunda bulundu. Eski Emniyet müdürü Kahya'nın örgütte 'Mahrem İmamlar' arasında örgüte tam bağlılığı simgeleyen A-4 koduyla bulunduğu ortaya çıkmıştı.

KİTAPTA ANLATILIYOR

ALİ Osman Kahya'nın kendilerine işkence yaptığını anlatan Aksakal, "Kamu gücünü arkasına alıp okul disiplini bahanesi ile insan onuru ile bağdaşmayan bedensel ve ruhsal acı çektirerek yaptığı sistemli işkence ile bizde derin ve onarılmaz yaralar açtı. Zübeyir Kındıra'nın Fetullah'ın Jopları isimli kitabında anlatılan dönem bu dönemdir" dedi. Toplanan bilgi ve belgelere göre suç örgütünün en azından 15 Temmuz 2016 tarihine kadar varlığını devam ettirdiğini kaydeden Aksakal, "Bu durumda hem eski hem de yeni TCK'daki zamanaşımı hükümlerine göre 'temadi' (kesintisiz örgütlü suç faaliyeti) devam ettiği sürece zamanaşımı süresinin işlemeyeceği çok açıktır" ifadelerini kullandı.

UNUTAMADIĞI OLAY

SUÇ duyurusunda, şikayetçilerin anlattığı olaylara da yer verildi. Bunlardan bir tanesinde Hamza Turan Ayberk, öğrenciyken yatakhane penceresinden kaçarken sivil kıyafetle yakalanır. Ali Osman istediği fırsatı yakalamıştır. Hemen yatakhanede dolabının önünde Ayberk'i öldüresiye döver. El ve ayakları ile vurmaktan yorulunca, duvarda yangın söndürme aleti olarak asılı duran kazmayı alıp sapını çıkararak ellerine vurur. Ardından 1000 kişilik öğrenci grubunun rahatça görebileceği yatakhane terasına çıkarıp, iç çamaşırları ile yalınayak kalana kadar soyun talimatı verir. Sonrasında müvekkil iç çamaşırları ile hazır ol vaziyette beklerken, kıyafetleri yakılır. Ardından kıyafetlerin cebinden çıkan sigaradan 5 tanesini öğrencinin ağzına sokmuş, hepsini de aynı anda yaktırıp elleriyle dokunmadan ve ağzından çıkarmadan tüm öğrencilerin önünde zorla içtirir. Bir diğer olayda da, Emrullah Aksakal'ın maruz kaldığı işkence anlatılıyor. Örgütün yayın organları yerine başka gazeteleri okudukları için Aksakal'ın da aralarında bulunduğu 5 öğrencinin herkesin önünde kaynak çıkıntılı sandalye ayağıyla öldüresiye dövüldüğü ifade ediliyor.

İŞKENCE METOTLARI

1- Silgi ile favorilerden aşağıya defalarca bastırarak kanatıncaya kadar sınıf içinde sürtme. 2- Kulak memesine cetvelin köşesi ile kanayıncaya kadar düzenli aralıklarla vurma. 3- Kulak memesine keçeli tahta silgisini kanayıncaya kadar sürtme. 4- Elinin üstüne toplu iğneyi dik koyup elini yumruk yapıp iğneye vurarak batırma. 5- Tırnak makasıyla ince ince ve küçük küçük keserek kulak memesini kanatma. 6- Hurda sandalye ayağının kaynaklı yeri ile dövme. 7- Duvarlarda asılı yangın ekipmanı olan sandalye ve kazma sapı ile dövme. 8- Tüm okulun önüne iç çamaşırlı çıkarıp, hazır ol vaziyette çok sayıda sigarayı aynı anda içirme.

■ FATİH ŞENDİL