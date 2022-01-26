Hadsiz Kabaş’a ABD sahip çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullandığı için tutuklanan Sedef Kabaş'a Türkiye'nin dört bir yanından tepki yağarken, Kabaş'ı savunan muhaliflere ABD Dışişleri Bakanlığı da katıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabaş'ın sözlerinin ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

'İPİN UCUNU KAÇIRDILAR'

Yapılan açıklamada, "Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasından dolayı üzgünüz. İfade özgürlüğü evrenseldir ve bazıları tarafından tartışmalı ya da rahatsız edici olduğu düşünülen sözleri içerse de ifade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir" denildi. AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, Sedef Kabaş'ın hakaretinin millete, mili değerlere ve milli iradeye saygısızlık olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sedef Kabaş'a verdiği destekle siyasette ipin ucunu kaçırdıklarına dikkat çekti. Katıldığı bir televizyon programında konuyu değerlendiren Kurtulmuş, "Bunun fikir özgürlüğüyle, hakla, hukukla hiçbir alakası yoktur. Eğer bir hak hukuk söz konusu olacaksa bu kadar çirkin, bu kadar galiz bir benzetmeyi yapanların muhatabı, yani başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ona oy vermiş bu kadar milyon insan ve onu Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak kabul eden milletimizin hemen hemen tamamına yakını, kahir ekseriyeti bu ağır hakaretten rencide olmuştur. Kabul edilemez" açıklamasını yaptı.