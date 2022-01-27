Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt’un yapımcısı Osman Sınav’dan samimi açıklamalar!

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ



'Yalnız Kurt', aksiyon yönü de kuvvetli bir dizi. Neler anlatacaksınız bu dizide?



Yaslandığımız şey sadece aksiyon değil. "Ülkemizde ne yapıyorlar? Hayatımızı, ekonomimizi, siyasetimizi, askeriyemizi etkileyen neler oldu?" bunları anlatacağız. NATO'ya girmemizden sonra bu ülkede neler yaşandı? Toplumu etkileyen cinayetlerin, toplumsal olayların hepsinin arkasında nasıl bir şey var onu görmeye çalışıyoruz. Eğer bunu görürsek bir daha bunların olmamasını sağlayacak bir duruş sergileriz. Bunları engellemek için sosyolojik ve toplumsal yapımızı değiştiririz.



Projelerinizin her biri bir duruş ifade ediyor. Bu dizi için neler söylersiniz?



Yaptığım işlerde duruş meselesini önemsemişimdir. Karakterlerim her zaman bir duruşu ifade eder. 'Deli Yürek', 'Acı Hayat', 'Kurtlar Vadisi' hepsi bir duruştu. İnsanımıza aktaracağımız şey duruştan ibarettir. Bu yolda ilerliyoruz. Senaryoya çok çalışmak lazım. Reji, yönetmen çok iyi olmalı. Yönetmen ve senaristlerimizden çok memnunum. Bu projeye hazırlanırken bütün bildiklerini unutup yeniden formatlandılar. Gece gündüz çalışıyoruz.

Osman Sınav imzalı olması beklentiyi de büyüttü. Böyle bir sorumluluğun yükünü hissettiğiniz oluyor mu?

Tabii ki. Bu sorumlulukla hareket etmek gerekiyor. Kore dizisi formatlamıyoruz. Hiç böyle işler yapamadım. Yalnız Kurt kumandayı elinize alıp zapping yaparken rastlayacağınız bir dizi değil. Uzun bir süre üzerinde çalışılmış bir iş. İnşallah altından kalkarız. Allah utandırmasın.

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