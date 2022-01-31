66 ilin gürültü haritası çıkarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının katkısıyla kentlerde gürültü kirliliğinin azaltılması ve kontrolü amacıyla 66 ilin gürültü haritası, 19 ilin de gürültü eylem planı tamamlandı. Bakanlıkça hazırlanan "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" gereğince, kentlerde akustik planlamanın yapılması, sessiz ve sakin alanların korunması amacıyla nüfusu 100 bini geçen ve nüfus yoğunluğunun kilometrekare başına bin kişiden fazla olduğu şehirleşmiş alanlar için gürültü haritaları hazırlanıyor. Tüm Türkiye genelinde bu kriteri sağlayan 66 il bulunuyor.