Vakalarda Şubat sonu keskin bir düşüş göreceğiz

İZMİR'DE vaka artışı devam ediyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "İstanbul'da yükselme trendi 2 hafta devam etti. İzmir'de de 2'nci hafta içindeyiz. Tahminim o ki Türkiye genelinde Şubat sonunda keskin bir düşüş göreceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak'ta 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, İzmir'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı, 961,57'ye yükseldi. Prof. Dr. Şener, "Hastaneye yatan hasta grubunda artış söz konusu, yoğun bakımlarda bir artış yok" dedi.

Aşı ile ilgili bir çalışmadan söz eden Prof. Dr. Şener, "Çalışmalara göre aşı, 3,5 ile 7 kat oranında hastaneye yatışı azaltıyor. 3'üncü doz aşıların mutlaka olunması gerekiyor. 3'üncü dozu olmamak ya da aşı yaptırmamak bir nevi Rus ruleti oynamaktır. Artık isteyenler için yerli ve milli aşımız da var" diye konuştu.