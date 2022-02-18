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Haberler Yaşam Reynmen’e 2 yıl 10 aya kadar hapis istemi

Reynmen’e 2 yıl 10 aya kadar hapis istemi

18.2.2022

Reynmen’e 2 yıl 10 aya kadar hapis istemi

BİRCAN Bali ve Reynmen arasındaki gerilim mahkemeye taşınmıştı. Yusuf Aktaş'ın sunucu Bircan Bali'ye tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın mütalaasında Reynmen'in 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, Bircan Bali'nin kendisiyle ilgili yorumlarına sinirlenip, "Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? İnşallah yarın bu hikâyelerimi döndürürsünüz programda. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda" demişti. Bircan Bali de Reynmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Tehdit ve hakaretten açılan dava, sanık avukatının ek süre talebiyle ertelendi.