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Haberler Yaşam Ceylin pembe tokasını takacak

Ceylin pembe tokasını takacak

22.2.2022

Ceylin pembe tokasını takacak

ALOPESİ universalis hastalığı nedeniyle saç, kirpik ve kaşları dökülen 6 yaşındaki Ceylin Ar'ın yüzü, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Biriminde gördüğü tedavi ile güldü. DEÜ Hastanesi Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Birimi, tıbbi estetik ve kozmetik bölümünde aldığı 30 seansın ardından saçları çıkmaya başlayan, Ceylin Ar, saçları uzadıktan sonra pembe toka takma hayali kuruyor.

PROF. Dr. Emel Çalıkoğlu, "Aslında çok nadir görülen bir hastalık değil ancak tedavisinin olmadığı düşünüldüğünden hastaneye başvurular az oluyor. Hastalar kendilerini çaresiz hissedebiliyor. Biz bu tedaviyi hastanemizde SGK üzerinden ücretsiz uyguluyoruz" diye konuştu.