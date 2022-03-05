  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam ÖSYM sınavlarında HES kodu istenecek mi? Açıklama geldi

ÖSYM sınavlarında HES kodu istenecek mi? Açıklama geldi

Koronavirüs Bilim Kurulu kararları neticesinde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Açıklama sonrası sınavlara girecek olan öğrenciler 'ÖSYM sınavlarında HES kodu isteniyor mu?' sorusunun yanıtını arıyor. Beklenen açıklama ise ÖSYM'den geldi. İşte detaylar...

AA

05.03.2022, 16:17

ÖSYM sınavlarında HES kodu istenecek mi? Açıklama geldi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav başvurularında zorunlu olan HES kodu uygulamasının kaldırılacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sistemi'nden "http://ais.osym.gov.tr" kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncellemelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Başvuru sistemlerinin güncelleme çalışmaları gün içinde tamamlanacağını kaydeden Aygün, "Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir. Başvurularınızın hayırlı olmasını temenni eder, şimdiden başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

HES kodu ve sınırlama kaldırıldı