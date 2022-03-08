Turkuvaz Medya’da büyük buluşma

GÜÇLÜ Türkiye'nin Güçlü Kadınları" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde bugün bir araya geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın video mesajı ile katılacağı zirvede eski başbakanlardan Tansu Çiller de "Siyasette Kadın" oturumuna video ile konuk olacak.

Sanattan siyasete, spordan iş hayatına kadar önemli isimlerin katılacağı zirve Sabah Youtube, Sabah Gazetesi, A Haber, A Para ve A Spor YouTube kanalarından, Sabah TV ve Sabah Gazetesi Instagram hesabından canlı olarak yayınlanacak.