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Haberler Yaşam Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 10 Mart kar tatili olan iller...

Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 10 Mart kar tatili olan iller...

Kar yağışı yurdun büyük bölümünde yeniden etkisini göstermeye başladı. Özellikle İstanbul için yoğun kar yağışı beklentisi sonraso kar tatili haberleri de peşpeşe geldi. Peki yarın hangi illerde kar tatili var? İşte 10-11 Mart kar tatili olan iller...

09.03.2022, 15:56

Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 10 Mart kar tatili olan iller...

Kar yağışı birçok ilde etkisini gösterirken bazı iller için ise yeniden kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji'den gelen uyarılar sonrası valilikler de peş peşe tatil haberlerini duyurdu. Peki yarın ve cuma günü kar tatili olan iller hangileri? İşte 10-11 Mart kar tatili olan iller...

Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 10 Mart kar tatili olan iller...

İSTANBUL
İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verdiğini bildirdi.

Açıklamada, yarından itibaren İstanbul dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 10 Mart kar tatili olan iller...

BAYBURT
Bayburt'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın için eğitime ara verildi.

Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.

Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 10 Mart kar tatili olan iller...

KOCAELİ
Kocaeli Valiliği'nce kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.

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