İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 16 Mart Çarşamba hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 16 Mart Çarşamba hava durumu...
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Sivas, Ordu, Ardahan, Hakkari ve Van çevreleri ile zamanla Marmara'nın kuzey ve doğusu, Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın kuzey ve doğusunda yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 16 Mart Çarşamba hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 16 Mart Çarşamba hava durumu...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kar örtüsüne sahip yüksek kesimlerde yerdeki karın savrulması sonucu tipi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesimi ile gece saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunun iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı bulutlu