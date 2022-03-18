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Haberler Yaşam Kar tatili olan iller hangisi? Bugün okullar tatil mi? 18 Mart Cuma kar tatili olan il ve ilçeler...

Kar tatili olan iller hangisi? Bugün okullar tatil mi? 18 Mart Cuma kar tatili olan il ve ilçeler...

Kar yağışı çoğu ilde etkisini sürdürmeye devam ederken bazı illerde de yeniden başladı. Kar sonrası öğrencilerin en merak ettiği soru 'bugün okullar tatil mi?' yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Valilikler peş peşe kar tatili açıklamasında bulundu. Peki bugün hangi il ve ilçelerde kar tatili olacak? 18 Mart Cuma okulların kar tatili edildiği il ve ilçeler...

18.03.2022, 09:05

Kar tatili olan iller hangisi? Bugün okullar tatil mi? 18 Mart Cuma kar tatili olan il ve ilçeler...

Yurdun büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altında. Bazı illerde kuvvetli şekilde etkisini gösteren yağış sonrası okulların tatil haberleri de gelmeye başladı. Peki bugün hangi il ve ilçelerde kar tatili olacak? İşte 18 Mart Cuma kar tatili olan il ve ilçeler....

Kar tatili olan iller hangisi? Bugün okullar tatil mi? 18 Mart Cuma kar tatili olan il ve ilçeler...

İSTANBUL

18 Mart Cuma günü okulların tatil edileceğine ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından son dakika açıklaması yapıldı. İstanbul Valiliği, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi'ye kadar ara verildiğini duyurdu.

TRABZON
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kar tatili olan iller hangisi? Bugün okullar tatil mi? 18 Mart Cuma kar tatili olan il ve ilçeler...

KOCAELİ'NİN 4 İLÇESİ
Kocaeli Valiliği, beklenen kar yağışı sebebiyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre; ilimiz Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 18 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

KASTAMONU'NUN 2 İLÇESİ
Kastamonu'da etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle Bozkurt ve Abana ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde yağan ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar ve iş güvenliği nedeniyle ilçemiz okullarının (YİBO hariç) 18.03.2022 günü yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin 18.03.2022 tarihinde 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bozkurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise hava muhalefeti sebebi ile yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kar tatili olan iller hangisi? Bugün okullar tatil mi? 18 Mart Cuma kar tatili olan il ve ilçeler...

DÜZCE
Meteoroloji İşleri genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi için kar uyarısı yaptı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından Düzce'de eğitim ve öğretime 18 Mart 2022 günü ara verildiği açıklandı. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Meteorolojik verilere göre; Beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 18 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca alınan karar göre engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacakları açıklandı.

ERZİNCAN
Meteorolojinin uyarısının ardından Erzincan'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, il genelinde tüm okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18.03.2022 cuma bir gün süre ile ilimizde, üniversitemiz dâhil tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile özel kurslarda eğitim ve öğretime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Kar tatili olan iller hangisi? Bugün okullar tatil mi? 18 Mart Cuma kar tatili olan il ve ilçeler...

SAMSUN
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü tüm okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.

MUŞ
Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 18 Mart 2022 Cuma günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği kaydedildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kar tatili olan iller hangisi? Bugün okullar tatil mi? 18 Mart Cuma kar tatili olan il ve ilçeler...

GİRESUN

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 17 Mart Perşembe günü Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik Makamında toplanarak; Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verdi.Alınan karar gereğince; ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart 2022 Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelinde, engelli ve Hamile personeller de 18 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Kar tatili olan iller hangisi? Bugün okullar tatil mi? 18 Mart Cuma kar tatili olan il ve ilçeler...

ORDU'NUN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Kumru ve Perşembe ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 18 Mart cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kar tatili olan iller hangisi? Bugün okullar tatil mi? 18 Mart Cuma kar tatili olan il ve ilçeler...

RİZE'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 18 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kar tatili olan iller hangisi? Bugün okullar tatil mi? 18 Mart Cuma kar tatili olan il ve ilçeler...

ÇANAKKALE
Çanakkale'de, "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı" törenleri dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentteki ilk ve orta dereceli okulların, törenler nedeniyle 18 Mart Cuma günü bir gün tatil edildiği duyuruldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) internet sitesinden yapılan açıklamada ise kutlama programı dolayısıyla kentte yoğunluk yaşanacağı, bu nedenle kurumda yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bazı derslerin çevrim içi gerçekleştirilmesi, bu tarihte yapılamayan derslerin telafilerinin 19-20 Mart tarihlerinde yapılması, üniversite personelinin;, güvenlik görevlileri, sağlık personeli ve idari birim yöneticileri hariç aynı gün idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Kar tatili olan iller hangisi? Bugün okullar tatil mi? 18 Mart Cuma kar tatili olan il ve ilçeler...

BİNGÖL

Bingöl Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına tedbir amaçlı olarak eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Nevşehir genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

SİNOP

Sinop'un dört ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Dikmen kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Bu ilçelerde taşımalı eğitim yapan okulların kar ve buzlanma nedeniyle 18 Mart Cuma günü tatil edildikleri duyuruldu.

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