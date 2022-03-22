Korkutan deprem haberi: 4,3

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 17.10'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
22.03.2022, 17:32
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 17.10'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.