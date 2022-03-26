Ağrı, halsizlik, kansızlık yaşıyorsanız dikkat! Uzmanından önemli uyarı

EN SIK 60-70'Lİ YAŞLARDA GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Altuntaş, yaşın ilerlemesiyle birlikte bu kanser türünün görülme sıklığının da arttığını belirterek, "Miyelom kanseri en sık 60-70'li yaşlarda görülüyor. 40 yaş altında ise daha nadir karşımıza çıkıyor, tanı konulan hastaların yüzde 2'si 40 yaş altında. Bu kanser türüne erkeklerde biraz daha sık rastlıyoruz." dedi.

Multipl miyelomun nedenlerinin tam anlaşılamadığını ama bazı belirtilerin mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Altuntaş, "İleri yaşta açıklanamayan kemik ağrısı, kemik kırıkları, kansızlık, halsizlik ve sık tekrarlayan enfeksiyonlar, sedimantasyon yüksekliği, sık idrara çıkma, açıklanamayan böbrek yetmezliği durumunda miyelom kanseri riski de değerlendirilmeli." ifadesini kullandı.