2022-YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL sınav sonucu sorgulama...

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) sonuçları sınava katılan adaylar tarafından bekleniyordu. Sonuçlar bugün ÖSYM'nin sitesinde açıklandı. Peki YÖKDİL sınav sonucu nereden nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, 13 Mart 2022'de uygulanan 2022-YÖKDİL/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebileceği kaydedildi.

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YÖKDİL DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.



Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.



Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.