AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı...

AÖF bahar dönemi vize sınavlarına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler sınav giriş belgesinin nereden nasıl alınacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. AÖF sınav giriş belgesi kurum tarafından yayımlandı. Peki AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgenizi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz. E-devlet şifreniz veya Anadolu Üniversitesi hesabınız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.



AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF bahar dönemi ara sınavı nisan ayında yapılacak. Sınavlar 2 Nisan ve 3 Nisan'da gerçekleştirilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs'ta yapılacak.

Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak.