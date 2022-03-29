İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 29 Mart Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batısı ile Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı