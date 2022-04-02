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Haberler Yaşam Acı haber İzmir'e ulaştı

Acı haber İzmir'e ulaştı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in (25) İzmir'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

AA

02.04.2022, 20:35

Acı haber İzmir’e ulaştı

Şehidin ailesinin Yeşilbağ Mahallesi 647. Sokak'taki evine giden yetkililer, anne Necla ve baba Fikret Kupşen ile iki kardeşine acı haberi verdi.

Eve ve sokağa Türk bayrakları asılırken belediye ekipleri taziye çadırı kurdu.

Şehidin cenazesi, yarın Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliğine defnedilecek.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 31 Mart'taki devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in bugün naaşına ulaşılmıştı.

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