Dolapçı’nın çevirdiği dolaplar bitmek bilmiyor

Ankara'da yaşayan eski nişanlısı öğretmen Ayten Kahraman'ı (47) 5.5 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Adem Dolapçı'nın (47) İzmir'de cam balkon işi ile uğraşan Ö.K'yi de dolandırdığı ortaya çıktı. Şikayette bulunan mağdur sayısının şu an 23 kişi olduğu ifade edilirken, Ö.K'nin, kendisini inşaat mühendisi olarak tanıtan Dolapçı'ya 170 bin liralık icra takibi başlattığı öğrenildi.

7 YIL ÖNCE TANIŞTILAR

7 yıl önce sosyal medya aracılığı ile tanıştığı Ayten Kahraman'ı evlenme vaadi ile kandırıp, borç batağına sürüklediği iddia edilen Adem Dolapçı'nın yeni mağdurları ortaya çıkmaya devam ediyor. Öğretmen Ayten Kahraman, Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Ankara Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Uludoğan, belediyede şoför olan Birol Horuzcu ve emlak danışmanı Sultan Sarıkaya başta olmak üzere 23 kişiyi mağdur eden Dolapçı'nın kurbanlarından birinin de İzmir'de cam balkon işi ile uğraşan Ö.K. olduğu ortaya çıktı.

4 YIL BOYUNCA OYALADI

Kendisini inşaat mühendisi ve gazi olarak tanıtıp pek çok kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülen Dolapçı'nın 2018 yılında da İzmirli Ö.K'den yapacağı prefabrik evler için yüklü miktarda mal aldığı öğrenildi. 4 yıldır kendisini oyalayan Dolapçı'dan sattığı malların parasını alamayan Ö.K'nin avukatı Kemal Ata Yardımcı aracılığı ile İzmir 21. İcra Dairesi'ne 170 bin liralık alacak davası açtığı kaydedildi.

ADINA ŞİRKET AÇMIŞ

Şu an adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Dolapçı'nın ayrıca 5.5 milyon lira dolandırdığı eski nişanlısı öğretmen Ayten Kahraman adına kendisinden habersiz Ankara'da şirket açtığı, talihsiz kadını şirket yetkilisi yapıp, kendisini de burada çalışan olarak gösterdiği de iddia edildi.

MÜGE ANLI'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

ADEM Dolapçı olayı ilk olarak ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti. Canlı yayında konuşulanların ardından Türkiye ayağa kalkarken, Dolapçı ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmış ancak sonrasında Dolapçı adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Dolapçı'nın soyadını 'Göktaşı' olarak değiştirdiği de ifade ediliyor.

METİN BURMALI