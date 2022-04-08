Nun Okulları öğrencileri NASA uluslararası resim yarışmasında dünya birincisi oldu

Çeşitli kategorilerde yarışan öğrencilerden altıncı sınıf öğrencisi Efe "roket" ve altıncı sınıf öğrencisi Hasan ise "astronot" kategorisinde dünya birinciliğini elde ederek övünç kaynağı oldular.

Öğrencilerin bu eserleri, astronotların uzaya fırlatılmadan evvel karantinaya alındıkları Florida'daki NASA'ya ait Kennedy Uzay Merkezi'nde yer alan Astronot Mürettebat Daireleri'nde sergileniyor.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida ÜYE; "NUN Okulları olarak öğrencilerimizin akademik başarıları kadar sanat ve bilime olan ilgi ve meraklarını artırmak için de büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu yıl tüm kademeden öğrencilerimiz için astronomi derslerine ağırlık verdik. Hem uygulamalı hem de teorik dersler aracılığıyla öğrencilerimizin uzaya ve astronomi bilimine olan ilgi ve meraklarını artırmayı hedefledik. Kampüsümüzde üniversite rasathaneleri ile yarışacak ölçüde teknolojik donanıma sahip iki gözlemevi bulunuyor. Bu sayede öğrencilerimiz uzman astronomi eğitmenlerimiz ile kulüp derslerinde gözlem ve uygulama yapma şansı elde ediyorlar.

Dönem başından bu yana astronomi alanında hakkında pek çok proje geliştiren öğrencilerimizin uluslararası bir yarışmada kazandıkları 1.'lik hepimiz için gurur kaynağı oldu. Öğrencilerimize başarılarının devamını diliyor, onların bu başarıya ulaşmasında emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz." dedi.

NUN OKULLARI HAKKINDA

2014 yılında kurulan NUN Okulları Türkiye'de IB eğitimini PYP, MYP ve DP düzeyinde süreklilik içerisinde uygulayan sayılı kurumlardan biridir. IB eğitim modelini, kendi eğitim felsefesi ve ilkeleriyle harmanlayan NUN Okulları, özgün bir eğitim modeli sunuyor.

Geçmişinden güç alan bir kimlikle birer dünya vatandaşı olarak yetişen NUN Okulları öğrencileri, hem Milli Eğitim Bakanlığı diploması hem de Uluslararası Bakalorya diploması olmak üzere iki diploma alarak NUN Okullarından mezun oluyor.