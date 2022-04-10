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Ara tatil ne zaman? Okullar hangi tarihte ara tatile giriyor? MEB takvimi...

Nisan ara tatili öğrencilerin merakla takip ettiği konuların başında geliyor. 17 Haziran tarihinde karneler alınarak dönem sona erecekken 2. dönemin ara tatil tarihi de merak konusu oldu. Peki okulların Nisan ara tatili ne zaman hangi tarihte? İşte detaylar...