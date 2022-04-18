23 Nisan hangi güne geliyor? 23 Nisan tatili kaç gün olacak?

23 Nisan için öğrencilerin heyecanları sürüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ın bu sene hangi güne geleceği ve tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki 23 Nisan 2022 hangi güne geliyor? 23 Nisan tatil mi? İşte detaylar...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanırken resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla 23 Nisan 2022 Cumartesi günü resmi tatil olacak. Özel kurumlardan bazıları 23 Nisan tarihinde çalışmaya devam etmektedir. Çalışanlar, o gün için ek mesai alacaklardır.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

Milli bayramlarda bayramdan önceki gün tatil olmamaktadır. Bu yüzden 22 Nisan 2022 tarihinde herhangi bir resmi tatil söz konusu değildir. Özel ve resmi yerler çalışmalarına devam edecek.

22 NİSAN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Dünyadaki bütün çocuklara armağan edilen 23 Nisan öncesi 22 Nisan 2022 tarihinde okullar tatil olmayacak. 22 Nisan Cuma günü okullar normal bir şekilde eğitim vermeye devam edecek.