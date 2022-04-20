İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 20 Nisan Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Alanya'nın iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı