Şehit Üsteğmen Delibaş son yolculuğuna uğurlandı

LİNİK Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava hücum harekatı sonrası terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen mayına basan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş, ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Delibaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve 1 çocuk babası Muhabere Üsteğmen Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Başsavcı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.