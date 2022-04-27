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Haberler Yaşam Elektrıklı skutır kazası mevsimi geldi

Elektrıklı skutır kazası mevsimi geldi

27.4.2022

Elektrıklı skutır kazası mevsimi geldi
İSTANBUL, Ankara ve İzmir dahil pek çok şehirde kısa mesafeli yolculuklar için keyifli ve ekonomik bir ulaşım sunan elektrikli skutır (martı), özellikle acemilerde kazaya davetiye çıkarıyor. Havaların da ısınmasıyla birlikte martı ve bisiklet kazalarında artış meydana geldiğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, "Genellikle el ve ayak bileği, omuz ve dirsek kırıklarına sıklıkla rastlıyoruz. Martı kazaları bilimsel tıp dergilerine konu olarak, literatüre bile girdi" dedi.
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