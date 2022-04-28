20 yılda yeşil devrim

20 yıldır eser ve hizmet anlayışıyla yola çıkan AK Parti iktidarları Türkiye'yi yeşile bürüyor. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi'ni 105 bin kurum ve kuruluş uyguluyor. 2002 yılında 145 atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 35'ine atık su arıtma hizmeti verilirken bugün atık su arıtma tesisi sayısını 1.170'e, hizmet verilen nüfus da yüzde 89'a ulaştırıldı.

Katı atık düzenli depolama tesisi sayısı 15'ten 90'a çıkarıldı. Bu kapsamda 1.194 belediyede 65,3 milyon vatandaşa hizmet verildi. "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bugüne kadar 105 bin kurum ve kuruluş binasında Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuruldu. 2002'den bu yana 6 milyara yakın fidan toprakla buluşturulurken ormanlık alan 2 milyon hektardan fazla artırıldı. Böylece Türkiye iklim krizine rağmen orman varlığını artırabilen nadir ülkeler arasında yer aldı. "Sıfır Atık Mavi Hareketi" ve deniz çöpleri il eylem planlarının uygulanması ile birlikte, toplam 86.604 ton deniz çöpü toplanarak bertaraf edildi.