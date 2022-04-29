Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, vapurlar ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı'na sayılı gün kaldı. Bayramda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı'nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacak. Peki toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda otobüsler ücretsiz mi? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.



Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi



Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı



Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba