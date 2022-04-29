Mayıs celp dönemi askerlik yerleri sorgulama! 2022 Askerlik yeri E-devlet sorgulama ekranı...

2022 Mayıs celbi açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? soruları merakla araştırılıyordu. Yapılan açıklamada askerlik yerlerinin bugün saat 10.00'da açıklanacağı belirtilmişti. Milli Savunma Bakanlığı e-devlet üzerinden askerlik yerlerini açıkladı. İşte detaylar...

MAYIS CELP DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Mayıs celp dönemi askerlik yerleri bugün e-Devlet üzerinden açıklanacak. Bireyler TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girdikten sonra er sınıflandırma sonucu sorgulama, Yedek Subay/Astsubay sorgulama ekranı üzerinden askerlik yerlerini görüntüleyebilecek.

Askerlik eğitimini uzun dönem ve ücretli olarak yapmak isteyen Üniversite mezunu gençlerin isteği Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ihtiyaç ve meslek gruplarına göre belirlenecek.

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Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/er (1'inci Grup) 12 Mayıs tarihinde birliklerine sevk edilecek.

Erbaş/Er (2'inci grup) 9 Haziran 2022 tarihinde sevk belgelerini alabilecek

Erbaş/er (3'üncü Grup) 21 Temmuz 2022 tarihinde sevk belgelerini alabilecek.