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Haberler Yaşam Mayıs celp dönemi askerlik yerleri sorgulama! 2022 Askerlik yeri E-devlet sorgulama ekranı...

Mayıs celp dönemi askerlik yerleri sorgulama! 2022 Askerlik yeri E-devlet sorgulama ekranı...

Mayıs celp dönemi açıklandı mı? 2022 askerlik yerleri belli oldu mu? sorusu askere gidecek olanlar tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı e-devlet üzerinden 2022 celp yerlerini duyurdu İşte Mayıs ayı askerlik yerleri...

29.04.2022, 09:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022, 09:57

Mayıs celp dönemi askerlik yerleri sorgulama! 2022 Askerlik yeri E-devlet sorgulama ekranı...

2022 Mayıs celbi açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? soruları merakla araştırılıyordu. Yapılan açıklamada askerlik yerlerinin bugün saat 10.00'da açıklanacağı belirtilmişti. Milli Savunma Bakanlığı e-devlet üzerinden askerlik yerlerini açıkladı. İşte detaylar...

MAYIS CELP DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI
Mayıs celp dönemi askerlik yerleri bugün e-Devlet üzerinden açıklanacak. Bireyler TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girdikten sonra er sınıflandırma sonucu sorgulama, Yedek Subay/Astsubay sorgulama ekranı üzerinden askerlik yerlerini görüntüleyebilecek.

Askerlik eğitimini uzun dönem ve ücretli olarak yapmak isteyen Üniversite mezunu gençlerin isteği Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ihtiyaç ve meslek gruplarına göre belirlenecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/er (1'inci Grup) 12 Mayıs tarihinde birliklerine sevk edilecek.

Erbaş/Er (2'inci grup) 9 Haziran 2022 tarihinde sevk belgelerini alabilecek

Erbaş/er (3'üncü Grup) 21 Temmuz 2022 tarihinde sevk belgelerini alabilecek.

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