Yalnız Kurt’ta hesaplaşma zamanı!

Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu on dördüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu.

14.BÖLÜMDE NE OLDU?

Doğan'ın İstanbul'daki güç sahiplerini kendisine biat ettirerek el öptürmesi Altay'ı rahatsız eder. Bu durumu anlamaya çalışsa da Altay, Doğan'ın yanlış hamleler yaptığını düşünür. Doğan ise Altay'ı hedefinden sapmadığına dair ikna edip yol arkadaşlığının nişanesi olarak Altay'a adet üzere ilk silahını hediye eder.

Sare, Aybars'tan Nizam'ın Viking'i yakalayıp Işid'e teslim edildiğini öğrenir. Viking Işid'in elindedir. Nizam Şanver'in oğlunu elinden kaçırmasıyla başarısız bir operasyon gerçekleştirmiştir ama Viking'i Işid'e teslim ettiği için mutlu bir şekilde yurda döner ve olan biteni Mira'ya anlatır.

Davut Bahadır göz önünde olmasa bile kulübeye mektup bırakarak Altay'a yol göstermeye devam etmektedir. Altay, Sare ile irtibata geçerek onun yaralı bir şekilde Kuzey Irak'ta olduğunu, Viking'in de Işid'e esir düştüğünü öğrenir. Bunun üzerine Ahmet'in yanına gidip olanları anlatır. Viking bu operasyona resmi kanallardan gitmemiştir, bu sebeple Ahmet resmi müdahale edemez. Altay da Ahmet'ten kendisini sınırdan geçirmesini istediğini söyler. Altay, Sare ve Viking'i kurtarmak için Kuzey Irak'a gidecektir.