Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Cumartesi

KOÇ: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor.
Hafta sonunun ilk gününde burcunuzu neler bekliyor? 7 Mayıs Cumartesi günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 7 Mayıs Cumartesi günü yıldızınızın size mesajları...
KOÇ: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor.
BOĞA: Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacını olduğu bir gün içindesiniz. Sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz.
İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür, sosyal ilişkilerinizde ikna edici bir tablo çiziyor. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.
YENGEÇ: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli anlamsız bir huzursuzluk kaynağı yaratabiliyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz.
ASLAN: Aktif yönleriniz takdir ediliyor. Bugün aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.
BAŞAK: İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Bugün aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz. Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce iyi düşünmelisiniz.
TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Bu halinizi, aşırı olmamak şartıyla çevrenizle paylaşıyorsunuz. Kişisel cazibenizle çevrenizi etkiliyorsunuz.
AKREP: Birlikte hareket edeceğiniz kişilerin duygusal yönlerinde etkileneceksiniz. Derin düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçimişteki tercübelerinizi örnek almalı ve korkmamalısınız.
YAY: Sezgilerinizi doğru kullanacaksınız. Maddesel kaygılarınızı yenmek istiyorsanız, bütçenizi yeniden gözden geçirin. Kazançlarınızı arttıracak yeni bir performans hazırlığı içindesiniz.
OĞLAK: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün karşıt Ay, size, olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmalısınız.
KOVA: Karşılaştığınız olaylar karşısında alıngan bir tablo ile yaklaşabilirsiniz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.
BALIK: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Karşınızdaki kişileri konuşmadan hissedebiliyorsunuz.