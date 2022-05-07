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Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Cumartesi

Hafta sonunun ilk gününde burcunuzu neler bekliyor? 7 Mayıs Cumartesi günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 7 Mayıs Cumartesi günü yıldızınızın size mesajları...

07.05.2022, 08:55 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022, 08:56

KOÇ: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor.

Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Cumartesi

BOĞA: Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacını olduğu bir gün içindesiniz. Sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Cumartesi

İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür, sosyal ilişkilerinizde ikna edici bir tablo çiziyor. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Cumartesi

YENGEÇ: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli anlamsız bir huzursuzluk kaynağı yaratabiliyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Cumartesi

ASLAN: Aktif yönleriniz takdir ediliyor. Bugün aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Cumartesi

BAŞAK: İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Bugün aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz. Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce iyi düşünmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Cumartesi

TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Bu halinizi, aşırı olmamak şartıyla çevrenizle paylaşıyorsunuz. Kişisel cazibenizle çevrenizi etkiliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Cumartesi

AKREP: Birlikte hareket edeceğiniz kişilerin duygusal yönlerinde etkileneceksiniz. Derin düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçimişteki tercübelerinizi örnek almalı ve korkmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Cumartesi

YAY: Sezgilerinizi doğru kullanacaksınız. Maddesel kaygılarınızı yenmek istiyorsanız, bütçenizi yeniden gözden geçirin. Kazançlarınızı arttıracak yeni bir performans hazırlığı içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Cumartesi

OĞLAK: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün karşıt Ay, size, olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Cumartesi

KOVA: Karşılaştığınız olaylar karşısında alıngan bir tablo ile yaklaşabilirsiniz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Cumartesi

BALIK: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Karşınızdaki kişileri konuşmadan hissedebiliyorsunuz.

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