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Okullar ne zaman kapanacak? 2022 MEB okulların kapanış tarihi...

Haziran ayının yaklaşması ile birlikte okulların kapanacağı tarih de merak konusu oldu. Öğrenciler 'Okullar ne zaman kapanıyor?' araması yoğun olarak yapıyor. MEB'in takvimine göre 2022 okulların kapanacağı tarih de belli oldu. İşte okulların yaz tatiline gireceği tarih...