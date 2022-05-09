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Haberler Yaşam Okullar ne zaman kapanacak? 2022 MEB okulların kapanış tarihi...

Okullar ne zaman kapanacak? 2022 MEB okulların kapanış tarihi...

Haziran ayının yaklaşması ile birlikte okulların kapanacağı tarih de merak konusu oldu. Öğrenciler 'Okullar ne zaman kapanıyor?' araması yoğun olarak yapıyor. MEB'in takvimine göre 2022 okulların kapanacağı tarih de belli oldu. İşte okulların yaz tatiline gireceği tarih...

09.05.2022, 11:52 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022, 11:58

Okullar ne zaman kapanacak? 2022 MEB okulların kapanış tarihi...

Yaz tatili planları yapacak olanlar okulların kapanış tarihini de araştırmaya başladı. Okullar ne zaman kapanacak? Okulların yaz tatiline gireceği tarih belli mi? soruları araştırılıyor. İşte MEB'in takvimine göre okulların açılış tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü son bulacak.

2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitmiş olacak.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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