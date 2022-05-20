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Haberler Yaşam Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak?

Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Kardeşlerim 53. yeni bölümünde olayların ardı arkası kesilmiyor. Fragmanları yayınlanan 53. bölümde bölümde neler olacak? İşte yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği 'Kardeşlerim'in yeni bölümüne ilişkin detaylar...

20.05.2022, 11:07 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022, 11:08

Kardeşlerim'in yeni bölümü 21 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı saat 20.00'de 53.bölümüyle Atv ekranında olacak.

Kardeşlerim’in yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eren kardeşler, Sevgi Teyze'nin parasını yerine koyabilmek için canla başla çalışmaya başlarlarken, Akif de düştüğü bataktan kurtulmak için Ataman Koleji'yle ilgili radikal bir karar alır.

Kardeşlerim’in yeni bölümünde neler olacak?

Şengül ve Orhan cephesinde yaşanan önemli gelişmeler, Şengül'ün gergin ve mutsuz günler geçirmesine neden olur.

Kardeşlerim’in yeni bölümünde neler olacak?

Berk ve Doruk, kızlarla sürpriz bir iddiaya girerken; çocuklara kendini sevdirmeyi başaran Sevgi Teyze ise, kümeste kalmak için sandıklarından çok daha isteklidir.

Kardeşlerim’in yeni bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları Atv'de!

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