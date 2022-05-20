Kardeşlerim’in yeni bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim'in yeni bölümü 21 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı saat 20.00'de 53.bölümüyle Atv ekranında olacak.
Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Kardeşlerim 53. yeni bölümünde olayların ardı arkası kesilmiyor. Fragmanları yayınlanan 53. bölümde bölümde neler olacak? İşte yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği 'Kardeşlerim'in yeni bölümüne ilişkin detaylar...
Kardeşlerim'in yeni bölümü 21 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı saat 20.00'de 53.bölümüyle Atv ekranında olacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Eren kardeşler, Sevgi Teyze'nin parasını yerine koyabilmek için canla başla çalışmaya başlarlarken, Akif de düştüğü bataktan kurtulmak için Ataman Koleji'yle ilgili radikal bir karar alır.
Şengül ve Orhan cephesinde yaşanan önemli gelişmeler, Şengül'ün gergin ve mutsuz günler geçirmesine neden olur.
Berk ve Doruk, kızlarla sürpriz bir iddiaya girerken; çocuklara kendini sevdirmeyi başaran Sevgi Teyze ise, kümeste kalmak için sandıklarından çok daha isteklidir.
Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları Atv'de!