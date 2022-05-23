  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Pazartesi

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Pazartesi

Haftanın ilk gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 23 Mayıs Pazartesi günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 23 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumlarınız sizlerle...

23.05.2022, 09:00 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022, 09:01

Koç: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık ve tutarsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Pazartesi

Boğa: Arkadaşlarınız arasında farklı kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Pazartesi

İkizler: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Kendinizi ispat etmede ustaca yaklaşımlar sergileyin. Parasal konuları yakından izleyerek olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Pazartesi

Yengeç: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Pazartesi

Aslan: İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanıyorsunuz. Düşünceleriniz hakkında ulu orta konuşmayın. Bazı şeyler başkaları için önemli olabilir.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Pazartesi

Başak: Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle işbirliği içine girmelisiniz. Çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır. Kendinize güveniyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Pazartesi

Terazi: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz işlerinizin birikmesine meydan vermeyin. Ele aldığınız konuları ortaya çıkarma planlarınız başarı getirecek.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Pazartesi

Akrep: Fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Bugün bu konuda dikkatli olun.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Pazartesi

Yay: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözüm getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulamak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Pazartesi

Oğlak: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Hareketli bir gün sizi bekliyor.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Pazartesi

Kova: Siz duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Pazartesi

Balık: Yoğun düşüncelerdesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bugün sezgileriniz iyi çalışıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA