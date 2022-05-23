Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Pazartesi

Koç: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık ve tutarsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz.
Haftanın ilk gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 23 Mayıs Pazartesi günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 23 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumlarınız sizlerle...
Koç: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık ve tutarsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz.
Boğa: Arkadaşlarınız arasında farklı kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyeceksiniz.
İkizler: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Kendinizi ispat etmede ustaca yaklaşımlar sergileyin. Parasal konuları yakından izleyerek olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın.
Yengeç: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz.
Aslan: İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanıyorsunuz. Düşünceleriniz hakkında ulu orta konuşmayın. Bazı şeyler başkaları için önemli olabilir.
Başak: Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle işbirliği içine girmelisiniz. Çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır. Kendinize güveniyorsunuz.
Terazi: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz işlerinizin birikmesine meydan vermeyin. Ele aldığınız konuları ortaya çıkarma planlarınız başarı getirecek.
Akrep: Fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Bugün bu konuda dikkatli olun.
Yay: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözüm getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulamak isteyebilirsiniz.
Oğlak: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Hareketli bir gün sizi bekliyor.
Kova: Siz duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz.
Balık: Yoğun düşüncelerdesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bugün sezgileriniz iyi çalışıyor.