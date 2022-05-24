Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İnegöl'ün fethi Anadolu ve Kostantiniyye'de büyük ses getirmiştir. Osman Bey artık Bitinya'da iyice hakim güç olmuştur. Şimdi sırada Bursa vardır. Osman Bey, Bursa'ya giden yolu açmak için nasıl bir yol izleyecektir?

OSMAN BEY'E KARŞI YENİ ŞER CEPHESİ

Osman Bey, topraklarını genişlettikçe düşmanlar da artmıştır. İnegöl'ün fethiyle iyice tedirgin olan Kostantiniyye kendi varlığını artık tehlikede görmektedir. Osman Bey'e karşı güçlü bir ordu kurmaya hazırlanan Bizans İmparatoru bir yandan da Osman Bey'e karşı yeni bir şer ittifakı kurmaya başlamıştır. Bu ittifakın en büyük parçası Moğol Komutanı Cebe olacaktır.