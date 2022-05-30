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Haberler Yaşam Cengiz Kurtoğlu’nun konserinde kan aktı

Cengiz Kurtoğlu’nun konserinde kan aktı

30.5.2022

Cengiz Kurtoğlu’nun konserinde kan aktı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı. Silahla vurulan 2 kişi yaralanırken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Olay, Kaynarca ilçesinde düzenlenen festivalin kapanış konserinde meydana geldi. 26 Mayıs'ta başlayan festivalin önceki gece kapanış konseri gerçekleştirildi.



AĞLAYINCA FARK EDİLDİ
Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun sahnede olduğu esnada çıkan kavgada E.Ö, M.T'nin bacağına silahla ateş etti. M.T'ye ilk müdahaleyi olay yerindeki zabıta ve polis ekipleri yaptı. M.T. hastaneye kaldırılırken konser alanındaki bebek arabasında bulunan 3 yaşındaki E.F'nin ağlaması üzerine ailesi, çocuğun da yaralandığını fark etti. Küçük çocuk da hastaneye kaldırılırken E.Ö, olay yerinde gözaltına alındı.

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