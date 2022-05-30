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Haberler Yaşam Destan'ın yeni bölümünde neler olacak?

Destan'ın yeni bölümünde neler olacak?

Salı akşamları izleyicileri Atv ekranlarına kilitleyen, her bölümü büyük ilgi gören efsanevi 'Destan' dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin geçtiğimiz bölümü yine her hafta olduğu gibi büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor? İşte Destan'ın 25. bölümüne dair detaylar...

30.05.2022, 12:02 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022, 12:03

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Destan, 31 Mayıs Salı günü saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

Destan’ın yeni bölümünde neler olacak?

Ekran yolculuğunu reyting ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan'ın, atv'de Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 25'inci bölümüne Akkız ile Batuga'nın sevdaları için attıkları ilk adım ve İtbarakların çepir böceğiyle zehirledikleri Alpagu Han, Temur ile Kaya'yı kurtarmak için işgal altındaki Gök Hanlığına sızmaları damgasını vuracak.

AKKIZ VE BATUGA'NIN GÖNÜLLERİ BAĞLANIYOR

Arçuray'ın görevlendirmesi ile Batuga ve Akkız, tacı saklaması için Ulu Kam Esrigün'e teslim etmek üzere yola çıkmıştı. Esrigün Kam'ın çadırına vardıklarında beklenmedik bir şekilde birbiriyle müjdelenen Akkız ve Batuga, kuşak bağlamış ve Esrigün Kam tarafından birliktelikleri ilan edilmişti. Aşıklarımızın bu yeni durumu Gök Saray'da nasıl bir yankı uyandıracak? Sevenler bu sefer kavuşabilecek mi?

Destan’ın yeni bölümünde neler olacak?

İTBARAKLARIN SARAY OYUNU

İtbaraklar Gök Saray'a gizlice sızarak Gökbenleri öldürmüş ve hazırladıkları otları yakarak Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginlerin odalarını duman altında bırakmışlardı. Dumanın bayılttığı Alpagu Han, Temur ve Kaya'nın akıbeti ne olacak? Gök Hanlığının soyu bu suikast girişimden zararsız mı kurtulacak, yoksa bedeller mi ödeyecekler?

HANLIK SOYU TEHLİKEDE

Sarayda Barak Han'ın tacını arayan İtbaraklar yeni oyunları için Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginleri bayıltmışlardı. İtbarakların yeni oyunu çepir zehiri belasıyla karşı karşıya kalan Alpagu Han, iki çıkmazla karşı karşıyadır. Ya Han, soyunun canı için tacı Obar'a verecek ya da kendi canı ve oğullarının canından Türk budununun selameti için vazgeçecektir. Bu çıkmaz karşısında Akkız ve Batuga'nın çepir belasından kurtulmak için yapacakları plan başarılı olacak mıdır?

Destan’ın yeni bölümünde neler olacak?

PUSUYA DÜŞEN OBAR'IN ÖFKESİ

Obar kendisine kurulan pusuyla tacı kaybettiği yetmezmiş gibi bir de tuzak kurup ölüme terk ettiği Batuga'nın Çift Başlı Kurt olarak yeniden karşısına çıkması bütün İtbarakların dehşete düşmesine sebep olmuştu. Bununla birlikte Batuga'nın Obar'ı hançerle yaralamasıyla savaşı kaybeden Obar'ın, taç için yeni planları ne olacak?

TÜRKLERİN UMUDU ÇİFT BAŞLI KURT

Çift Başlı Kurt Batuga, yeniden doğmuş Akkız, Alpagu Han ve Temur, Kaya Teginleri İtbaraklardan kurtarmıştı. Gök Tengri tarafından Gök Hanlığı muştulanan Batuga beklentileri karşılayabilmek için neler yapacak? Türkleri bir edecek Tegin olduğu ilan edilen Batuga, Gök Orda'yı eski gücüne kavuşturup İtbaraklardan Batı Gök'ü alabilecek mi?

Destan’ın yeni bölümünde neler olacak?

ULU ECE'NİN YENİ HAMLELERİ

Günseli'yi hayatıyla tehdit eden Ulu Ece, Günseli'den hiç de beklemediği bir karşılık görüp kendini zindanda bulmuştu. Alpagu Han'ın iş birliği teklifiyle zindandan kurtulan Ulu Ece'nin yeni hamleleri ne olacak? Sarayda eski dostluklar mı yoksa yeni düşmanlıklar mı kurulacak?

ÇOLPAN HAN İNTİKAM PEŞİNDE

Gök Saray'a giren İtbaraklar Saltuk ve Çolpan ile çatışmaya girmişlerdi. İtbaraklar Gök Orda'nın Yasavulu Saltuk'u arkasından vurup, öldürmüşlerdi. Kavuşamadığı aşkı Saltuk'u kaybeden Çolpan Han, İtbaraklardan nasıl intikamını alacak?

Destan’ın yeni bölümünde neler olacak?

AŞKI İÇİN HAYATINI TEHLİKEYE ATAN MEİ JİN

Evdeşi Temur'un ölüm haberini duyduğundan beri ona aşk dolu hisler besleyen Mei Jin, bu sebeple Akkız'ı kurtarıp onunla iş birliği yapmıştı. Temur'un sevgisini kazanabilmek için Obar'a kurulan pusuda kilit rolü oynayan Mei Jin, yaşadığını öğrendiği Temur'un sevgisini kazanabilecek mi? Evlilikleri siyasi evlilik olarak mı kalacak, yoksa bu evlilikten bir yuva çıkacak mı?

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