Destan’ın yeni bölümünde neler olacak?

PUSUYA DÜŞEN OBAR'IN ÖFKESİ
Obar kendisine kurulan pusuyla tacı kaybettiği yetmezmiş gibi bir de tuzak kurup ölüme terk ettiği Batuga'nın Çift Başlı Kurt olarak yeniden karşısına çıkması bütün İtbarakların dehşete düşmesine sebep olmuştu. Bununla birlikte Batuga'nın Obar'ı hançerle yaralamasıyla savaşı kaybeden Obar'ın, taç için yeni planları ne olacak?
TÜRKLERİN UMUDU ÇİFT BAŞLI KURT
Çift Başlı Kurt Batuga, yeniden doğmuş Akkız, Alpagu Han ve Temur, Kaya Teginleri İtbaraklardan kurtarmıştı. Gök Tengri tarafından Gök Hanlığı muştulanan Batuga beklentileri karşılayabilmek için neler yapacak? Türkleri bir edecek Tegin olduğu ilan edilen Batuga, Gök Orda'yı eski gücüne kavuşturup İtbaraklardan Batı Gök'ü alabilecek mi?