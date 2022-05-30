Destan’ın yeni bölümünde neler olacak?

Ekran yolculuğunu reyting ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan'ın, atv'de Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 25'inci bölümüne Akkız ile Batuga'nın sevdaları için attıkları ilk adım ve İtbarakların çepir böceğiyle zehirledikleri Alpagu Han, Temur ile Kaya'yı kurtarmak için işgal altındaki Gök Hanlığına sızmaları damgasını vuracak.

AKKIZ VE BATUGA'NIN GÖNÜLLERİ BAĞLANIYOR

Arçuray'ın görevlendirmesi ile Batuga ve Akkız, tacı saklaması için Ulu Kam Esrigün'e teslim etmek üzere yola çıkmıştı. Esrigün Kam'ın çadırına vardıklarında beklenmedik bir şekilde birbiriyle müjdelenen Akkız ve Batuga, kuşak bağlamış ve Esrigün Kam tarafından birliktelikleri ilan edilmişti. Aşıklarımızın bu yeni durumu Gök Saray'da nasıl bir yankı uyandıracak? Sevenler bu sefer kavuşabilecek mi?