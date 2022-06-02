Kampanya sonuç verdi İkra ilaçlarına kavuştu

SMA Tip 1 kas hastalığı ile mücadele eden 3 yaşındaki İkra Deniz için düzenlenen kampanyalar sonuç verdi. Aralarında tanınmış isimlerin de yer aldığı müzisyen, siyasetçi, doktor ve yazarlardan oluşan grubun geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan canlı yayınla "İkra Deniz yaşasın. Deniz'e hayat ol" sloganıyla yaptığı yardım kampanyası sonuç verdi.

20 MİLYON LİRA

İKRA'NIN tedavisi için gerekli 20 milyon liralık ilaç Amerika'dan getirildi. İlk dozu getirilen ilaç, kilo aşımı nedeniyle Dubai'de verildi. Büyük mutluluk yaşayan anne Emel ve baba Mustafa Pamuk, bugüne kadar destek olan herkese teşekkür ederek kızlarının tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Sosyal medyadan ünlü isimlerle birlikte yaptığı canlı yayın ile yardım kampanyasını başlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, "75 günlükken SMA Tip 1 tanısı konulan yavrumuza gereken ilaç alındı ve tedavisi sürüyor. İnanıyorum ki, sağlığına kavuşacak" dedi. ■ ADEM ÜLKER