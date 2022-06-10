Kardeşlerim’in sezon finalinde neler olacak?

Kardeşlerim'in sezon finali bölümü 11 Haziran 2022 Cumartesi akşamı saat 20.00'de 56.bölümüyle Atv ekranında olacak.
Atv'de cumartesi akşamları yayınlanan, her bölümü ilgiyle izlenen ve merakla beklenen Kardeşlerim'in 56. yani sezon finali bölümünde neler olacak? Fragmanları yayınlanan yeni bölüm izleyicileri yine ekran karşısında kilitleyecek. İşte yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği 'Kardeşlerim'in sezon finali bölümüne ilişkin detaylar...
Kardeşlerim'in sezon finali bölümü 11 Haziran 2022 Cumartesi akşamı saat 20.00'de 56.bölümüyle Atv ekranında olacak.
SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Aybike'nin yaralanması herkesi tedirgin ederken, Şengül'ün de Asiyelere karşı iyice gözü dönmüştür.
Orhan ve Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Ataman Koleji'ndeki karne heyecanı, ayrılık hüznünü de beraberinde getirir.
Akif ve Nebahat cephesinde, her şey beklenenin aksine gelişip ters yüz olurken, Sevgi Teyze'nin son hamlesi, Eren kardeşler için büyük bir şok olur.
Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları Atv'de!